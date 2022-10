Stoltenberg: "Sono remote le circostanze in cui la Nato potrebbe usare armi nucleari"

"Le circostanze in cui la Nato potrebbe usare le armi nucleari sono estremamente remote". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine della riunione tra ministri della Difesa Nato a Bruxelles, replicando a una domanda su una possibile risposta dell'alleanza a un attacco della Russia in Ucraina e sull'annuncio di Macron secondo cui la Francia, eventualmente, non risponderebbe con armi atomiche. "Non entrerò nel modo esatto in cui risponderemo" a un eventuale attacco nucleare da parte della Russia contro l'Ucraina, perché questo fa parte della nostra strategia di deterrenza, prendiamo molto sul serio le minacce di Putin "ma ovviamente questo cambierebbe radicalmente la natura del conflitto. Significherebbe che è stata superata una linea molto importante".

Stoltenberg ha ribadito che gli alleati oggi si sono coordinati sulle tematiche nucleari nel corso della riunione del comitato nucleare della Nato e che i ministri della Difesa sono stati aggiornati sull'esercitazione Steadfast Noon, che coinvolge le forze atomiche Nato, della settimana prossima. "Quando gli è stato chiesto come può la Nato distinguere tra un'esercitazione e un attacco da parte delle forze nucleari russe - prevista a breve, anche in quel caso di routine e annuale - il segretario generale ha risposto che l'Alleanza "ha un'ottima intelligence" e che le capacità nucleari della Russia vengono "costantemente monitorate".

Aumentare la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture critiche sottomarine

Stoltenberg ha poi riferito che i ministri della Difesa alleati hanno deciso di aumentare la vigilanza nel mare del Nord e nel mar Baltico, dove è stata già raddoppiata la presenza navale, e aumentare la sicurezza delle infrastrutture critiche sottomarine anche grazie alla condivisione dell'intelligence: “Abbiamo concordato di migliorare la resilienza alle infrastrutture energetiche sottomarine critiche, anche quando si tratta di sicurezza informatica.”

I Paesi alleati dovrebbero produrre più armamenti

Facendo un punto sulla guerra, il segretario generale Nato ha detto che l'Ucraina sta facendo buoni progressi, respingendo ancora le forze russe sia a Est che a Sud. I Paesi alleati nella Nato dovrebbero "utilizzare maggiormente la capacità produttiva" esistente di armamenti e "investire di più per espanderla", sia al fine di ricostituire le scorte di armi depauperate per via degli aiuti all'Ucraina, sia per "continuare a sostenere" Kiev. Gli alleati della Nato stanno fornendo sistemi avanzati tra cui artiglieria, difesa aerea e veicoli corazzati".

Come ulteriore supporto a Kiev, attaccata nell'ultima settimana anche dai cosiddetti “droni suicida” di provenienza iraniana, "la Nato ha consegnato in breve tempo all'Ucraina attrezzature contro droni, centinaia di disturbatori (jummer) di droni, che possono aiutare a rendere inefficaci gli attacchi e a proteggere il popolo ucraino e le infrastrutture critiche", ha affermato ancora Stoltenberg.

"L'inverno sta arrivando", quindi il "compito" della Nato è consentire alle forze armate ucraine di “condurre operazioni significative anche durante l'inverno e continuare quindi a rifornirli di tutto”. "Accolgo con favore l'annuncio di oggi della Spagna che fornirà lanciatori per rafforzare le difese aeree dell'Ucraina. Ringrazio tutti i nostri alleati per i contributi significativi e li esorto a continuare a intensificare", ha aggiunto. Molti Paesi, ha ricordato Stoltenberg, hanno annunciato nuovi aiuti militari a Kiev, come "Usa, Germania, Spagna, Francia, Olanda e molti altri. Quando chiediamo agli alleati di mobilitarsi" la risposta arriva, "e questo fa una grossa differenza", conclude.

In ultimo Stoltenberg ha parlato della eventuale adesione della Bosnia-Erzegovina alla Nato: "VContinueremo a sostenere i suoi sforzi verso l'ingresso nella Nato, ma alla fine spetta alla Bosnia-Erzegovina decidere se chiedere o meno l'adesione e poi spetterà ai trenta Paesi alleati decidere, trentadue appena entrano anche Finlandia e Svezia".

A margine della riunione ministeriale Nato, Germania e altri 14 paesi hanno firmato una lettera di intenti per l'approvvigionamento congiunto di sistemi di difesa aerea (European Sky Shield Initiative, lo 'scudo' per i cieli europei). Hanno firmato la lettera oltre alla Germania che è il capofila dell'iniziativa, Belgio, Bulgaria, Cechia, Finlandia (che ancora non fa parte della NATO), Ungheria, Lettonia, Olanda, Norvegia, Romania, Slovacchia e Slovenia, Regno Unito, Lituania, Romania, Estonia. Italia e Francia non l'hanno firmata.