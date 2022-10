Strage di delfini: le immagini degli oltre 250 cetacei spiaggiati su un'isola della Nuova Zelanda

Oltre 250 cetacei della specie “Globicefalo”, detti anche come “balene pilota”, un tipo di delfini oceanici, sono morti dopo essersi arenati su una spiaggia delle remote Isole Chatham, a circa 840 chilometri a sud della Nuova Zelanda. Sull'Isola opera la fondazione Project Jonas che si occupa della salvaguardia della vita dei cetacei marini che ha diffuso le immagini di questa tragedia naturalistica. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non è stato possibile aiutare i mammiferi marini a riprendere il mare in nessun modo, a causa della pericolosità delle acque e della presenza di squali bianchi nelle acque antistanti la spiaggia che rendevano il compito molto pericoloso anche per i soccorritori.

Questo è il secondo spiaggiamento in questa settimana ed è l'ultimo di una lunga serie: a marzo di quest'anno, almeno 31 globicefali sono morti dopo uno spiaggiamento di massa in una sito poco più a sud; lo scorso anno, i soccorritori sono riusciti a salvare 28 globicefali dalle pinne lunghe di un branco di circa 50 che si erano arenati sulla spiaggia, ma purtroppo gli altri sono deceduti. L'evento peggiore si è verificato nel febbraio 2017, quando quasi 700 cetacei si sono spiaggiati e di cui circa 250 sono deceduti.