Il difficile primo Question Time di Sunak: è scontro su finanziaria e ministra anti immigrazione

Con i Tories, è sempre "prima il partito, poi la nazione". È andato ancora all'attacco Starmer. "I Tory hanno fatto crollare l'economia e qualcuno deve pagare per il loro pasticcio. Il premier è d'accordo sul fatto che non dovrebbero essere i lavoratori a portare questo peso e "che chi ha le spalle più larghe dovrebbe farsi avanti?", chiede.

Il clima ha iniziato a scaldarsi quando ha preso la parola il leader laburista Starmer , come prevedibile. Dopo aver ribadito che "la Gran Bretagna è un luogo in cui persone di tutte le razze e credenze possono realizzare i propri sogni", con riferimento alle origini e alla religione professata dal nuovo premier, è andato subito al sodo tirando in ballo la riconferma (un'operazione definita "grubby" cioè sporca, spregevole) della ministra degli Interni, la pasionaria dell'ultradestra anti immigrazione, Suella Braverman , dopo che si era dimessa dal gabinetto Truss appena una settimana fa in seguito a una violazione degli standard di sicurezza delle comunicazioni governative.

Accolto dagli applausi Sunak ha ricevuto le congratulazioni di Alan Whitehead del Labour in quanto primo britannico di origini asiatiche a essere nominato primo ministro. Alla prima domanda, sulla sicurezza energetica , ha risposto che "l'importante è concentrarsi sulla sicurezza energetica a lungo termine. Ciò significa più energie rinnovabili, più eolico offshore e, in effetti, più nucleare. Questo è ciò che vuole questo governo".

House of Commons via AP

Il rinvio della finanziaria

Intanto, Sunak, ha ritardato di due settimane e mezzo l'attesa finanziaria d'autunno, con i dati sulle coperture fiscali e sulle previsioni aggiornate relative all'economia britannica. Sarà illustrata in Parlamento il 17 novembre, e non più il 31 ottobre, per dar tempo al neo premier di fare le valutazioni programmatiche necessarie.

Il ministro delle finanze Jeremy Hunt ha annunciato la mossa in una dichiarazione televisiva, dicendo che è necessario tener conto delle ultime previsioni economiche.

Il piano dovrebbe definire come il governo proverà a colmare un deficit di bilancio di ben 40 miliardi di sterline (45,88 miliardi di dollari). “La nostra priorità è la stabilità economica e il ripristino della fiducia per dimostrare che il Regno Unito è un paese che paga”. La credibilità della Gran Bretagna sui mercati finanziari è stata messa a dura prova il mese scorso, quando l'ex primo ministro Liz Truss ha annunciato una serie di tagli fiscali non finanziati, innescando così un caos sui mercati obbligazionari e portando la Banca d'Inghilterra a intervenire.

L'ex premier era stata quindi costretta a un'inversione di marcia sulle misure annunciate e, di seguito, alle dimissioni.

Sunak ha riunito oggi il suo gabinetto per la prima volta, un giorno dopo essere stato ufficializzato premier e con l'impegno di "correggere" gli errori di Truss. Il ritardo del piano di bilancio complicherà comunque il compito della Banca dell'Inghilterra che, la prossima settimana, dovrà pubblicare le sue previsioni per l'economia britannica: compito non facile senza sapere esattamente quali misure il Governo ha intenzione di mettere in campo. Inoltre il 3 novembre la Boe riunirà il suo direttivo e potrebbe alzare i tassi di interesse al 3,0% dal 2,25% attuale.