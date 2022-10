Superlega, è la volta di Milano - Verona

Torna in campo la Superlega. Con un match tutto da seguire: una sfida “intrigante” tra Milano (7 punti) e Verona (5 punti). La prima arriva da un successo a Modena al tie-break. Tra i nomi illustri: l'opposto campione olimpico Patry e il capitano Matteo Piano.

Per Verona è l'inizio di un vero e proprio nuovo ciclo che può portare a belle soddisfazioni. Rado Stoycev, vuol far crescere e migliorare i già talenti Mozic, Cortesia, Mosca e il russo, nuovo sconosciuto al grande pubblico, 220 di altezza, opposto Sciapokofv. Il tutto orchestrato da due registi in simbiosi, Spirito e il brasiliano Raphael, fenomeno di 42 anni.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport + HD alle 18, e in simulcast in streaming su rainews.it e Rai Play.