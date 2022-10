Superlega volley, le partite del weekend

In attesa della Supercoppa Italia, da lunedì a Cagliari, un altro weekend all'insegna delle grandi sfide in Superlega. A casa di una delle sorprese di questo inizio stagione, Cisterna, seconda in classifica con due punti in meno di Perugia a quota 12, arriva Siena, unica squadra ancora a zero punti.

Cisterna sembra avere un meccanismo perfetto: con Baranowic in regia ed un roster costruito alla perfezione.

Calendario terribile in avvio invece per una Siena dai grandi nomi che spera di tornare a casa con i primi punti stagionali. Dai centrali Ricci e Mazzone, all'opposto campione del mondo Pinali, allo schiacciatore, capitano, Nema Petric, hanno tutti una grande voglia di riscatto.



Domenica poi intrigante match tra Milano (7 punti) e Verona (5 punti).

La prima arriva da un successo a Modena al tb, Patry l'opposto campione olimpico e Matteo Piano, il capitano tra i nomi illustri.

Per Verona è l'inizio di un vero e proprio nuovo ciclo che può portare a belle soddisfazioni. Rado Stoycev, vuol far crescere e migliorare i già talenti Mozic, Cortesia, Mosca e il russo, nuovo sconosciuto al

grande pubblico, 220 di altezza, opposto Sciapokofv. Il tutto orchestrato da due registi in simbiosi, Spirito e il brasiliano Raphael, fenomeno di 42 anni.