"Superquark, prepararsi al futuro": in onda in 16 puntate il testamento di Piero Angela

Ci ha lavorato fino alla fine, come dichiarato dal figlio Alberto, e sono una sorta di testamento, una eredità - dopo 30 anni di un lavoro impegnato sempre in prima linea nella divulgazione scientifica - esplicitamente indirizzata ai giovani. Andrà in onda oggi la prima delle 16 puntate inedite di Superquark, dal titolo "prepararsi al futuro", un percorso - ideato e scritto dal compianto Piero Angela - con come tema il "cambiamento climatico e la ricerca di nuove fonti di energia".



Si parte alle 15, in un orario - dopo il Tg3 Leonardo - che aveva chiesto ed ottenuto lo stesso Angela per rivolgersi ai giovani, alle nuove generazioni che domani guideranno il mondo.

Ieri, in un ricevimento al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva ricevuto la sua famiglia, la moglie Margherita Pastore, i figli Alberto e Christine, in visita al Colle assieme ai vertici Rai, per consegnare al capo dello stato una copia, delle puntate che stanno per andare in onda.

La Rai ha presentato questo ciclo di 16 puntate con l'ad Carlo Fuortes e Silvia Calandrelli, direttrice Rai Cultura ed Educational: "È un caso unico al mondo - ha detto Fuortes - e la Rai gli deve essere sempre grata: lascia questa trasmissione che è il suo testamento". In apertura della serie il celebre conduttore e giornalista - morto lo scorso 13 agosto - annuncia: "Parleremo del ruolo fondamentale della scienza e della tecnologia nella società moderna. Sarà una mia chiacchierata con voi - continuava Angela - in cui cercherò di raccontare alcune cose che ho imparato in tutti questi anni".

I temi di tutte le puntate

Tra gli argomenti affrontati lo scioglimento dei ghiacciai, la geotermia, la fusione nucleare, l'eolico, il fotovoltaico, il risparmio energetico, attivo e passivo, l'energia consumata con l'utilizzo di Internet, altri tipi di inquinamento. Rivolto alle nuove generazioni, così il conduttore: "Mi sono chiesto quanto sarebbe stato importante per voi giovani avvicinarvi alla scienza e alla tecnologia, in un mondo, che è in costante cambiamento".

Obiettivo principale del progetto, infatti, è quello di inserire nei programmi scolastici degli ultimi tre anni delle medie superiori degli spunti per riflettere sull'importanza della cultura scientifica in una società moderna e specialmente in quella italiana e sulle sfide poste dalla globalizzazione edal cambiamento climatico.