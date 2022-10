Asvis: "Un Paese più sostenibile, agire subito per una giusta transizione"

"La straordinaria mobilitazione innescata dal Festival conferma la crescente attenzione con cui in Italia si considera la questione dello sviluppo sostenibile ", dichiarano i presidenti dell'Asvis Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini. "Ormai conosciamo la strada da intraprendere, continuano i presidenti, sappiamo di dover accelerare la giusta transizione ecologica, ma siamo ancora indietro e le crisi in atto rischiano di frenarci . Il nostro impegno mira ad evitare l'inerzia, tramite la promozione di un dialogo generativo tra istituzioni, politica, imprese, terzo settore, università e ricerca, arte, media e spettacolo".

Il Festival quest’anno ha raggiunto oltre 20 milioni di persone, con 986 iniziative promosse dalla società civile e dalle istituzioni, 84 milioni di impression sui social, 1,4 milioni di visualizzazioni in diretta e 700 mila visualizzazioni dei siti. Sono i dati diffusi dall'Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che con oltre 300 aderenti è la più ampia rete della società civile nazionale impegnata nella promozione dell’Agenda 2030 dell’Onu.

I giovani al centro dell'iniziativa finale

L'evento conclusivo si sofferma sui giovani, il futuro, il servizio civile, il cambiamento culturale e l'educazione alla cittadinanza. Tra gli interventi, quello di un ragazzo dodicenne, di nome Brando, che ha letto il suo appello "Salviamo la Terra, non voglio vivere su Marte".

"Le giovani generazioni di oggi – hanno osservato i presidenti Stefanini e Mallen - abiteranno un mondo in cui la complessità dei problemi da affrontare e le opportunità per costruire un modello di sviluppo più giusto e sostenibile dipendono dalla capacità di sentirsi e di agire come cittadini globali".

“La popolazione giovane è il bene più prezioso che abbiamo dal punto di vista sociale e investire sulla loro salute e sul loro benessere vuol dire investire sul futuro della nostra società e sul nostro futuro”. Sono le parole del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, all'evento conclusivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'Asvis. “Sicurezza del reddito, condizioni di vita, capitale umano e sociale e condizioni di lavoro pesano in maniera molto significativa nel determinare salute e benessere. E certamente sono molto importanti anche i servizi sanitari". Per questo il presidente dell'Iss indica i campi dove è importante investire: l'istruzione, la promozione di stili di vita sani, creare occasioni per fare attività fisica, per socializzare, per mangiare in maniera appropriata. È poi necessario, per Brusaferro, “un supplemento di investimento”, per le persone sotto la soglia di povertà: i dati Istat che registrano 1,4 milioni di giovani in povertà assoluta rappresentano un “campanello d'allarme”, ha concluso.

“Sono profondamente convinta, come presidente della Rai e anche personalmente, che il nostro bene futuro dipenda dalla capacità di mettere i giovani al centro di strategie e iniziative, dialogando con loro e aiutandoli ad essere protagonisti del cambiamento”. Lo afferma la presidente della Rai, Marinella Soldi, all'evento conclusivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'Asvis. “Ma non possiamo fare a meno di fare i conti con alcuni dati impietosi. In Rai non esistono dirigenti che abbiano meno di 40 anni e l'età media del nostro pubblico sui canali lineari è di 63 anni e chi ha meno di 20 anni ci guarda quasi esclusivamente per Sanremo o lo sport e per exploit come Il collegio".