Taekwondo, il 22enne Simone Alessio numero 1 nel ranking mondiale

La soddisfazione, gli occhi gonfi di lacrime davanti a un risultato così prestigioso. E' tangibile la gioia di Simone Alessio, 22 anni, nato a Livorno ma cresciuto in Calabria, approdato al timone del ranking olimpico nella categoria - 80 kg. "La mia aspirazione - ha detto l'atleta del Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco - era e sarà sempre quella di essere il numero uno. Sono molto soddisfatto e, onestamente, mi sono anche commosso quando stamattina ho visto il mio nome lì, sopra a tutti gli altri! Questo dimostra - ha evidenziato - che ho intrapreso la strada giusta".

Per l'azzurro il 2022 è stato un anno da incorniciare: in bacheca il titolo di campione europeo e i Grand Prix di Roma e Parigi. Prossimi appuntamenti, il 22 ottobre a Manchester per l'ultimo Grand Prix dell'anno, e a novembre per il Mondiale in Messico.

Un ulteriore riconoscimento per l'Italia del taekwondo dopo il primo posto nel ranking olimpico nella categoria -58 kg ottenuto dal pugliese Vito Dell'Aquila.