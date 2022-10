Tajani al Ppe: noi totalmente a favore della Nato e contro l’invasione russa dell'Ucraina

"Sono qui per confermare ancora una volta la posizione del mio partito, la mia posizione personale e la posizione del leader del mio partito totalmente a favore della Nato e delle relazioni transatlantiche, in favore dell'Europa e contro l'inaccettabile invasione russa dell'Ucraina". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani arrivando al summit del Ppe prima del Consiglio Ue.

"Conosco Tajani da molti anni, è un convinto europeista e convinto atlantista. E sono convinta che lavorerà per tenere l'Italia al centro dell'Europa" sono state le parole della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola prima di entrare al summit del Ppe e, commentando le dichiarazioni di Berlusconi su Putin, ha aggiunto "Non ho ascoltato quanto è stato riportato. Incontrerò il vicepresidente Tajani tra pochi minuti. Ho parlato con tutti i leader politici nelle scorse settimane in Italia e il mio messaggio per oggi è quello di rimanere nel cuore dell'Europa. Non ho dubbi e soprattutto con le recenti dichiarazioni sull'Ucraina stare ben fermi bisogna stare con il popolo ucraino".

"Noi supporteremo qualsiasi governo che abbia un chiaro approccio a favore dell'Ue, a favore dell'Ucraina e a favore dello Stato di diritto. Sono felice che Antonio Tajani sia qui, lui è la garanzia dell'atlantismo di Forza Italia" ha dichiarato il capogruppo e presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber entrando al summit dei Popolari a Bruxelles.