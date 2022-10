Taylor Swift prima su Spotify con Midnights, il disco più venduto del 2022: "È successo davvero?"

"Midnights" di Taylor Swift è diventato in meno di 24 ore l'album più ascoltato in un giorno nella storia di Spotify, con oltre 184 milioni di streaming. "Che cosa è appena successo?", ha scritto la cantante sui social retwittando la notizia.

Anche se abituata a macinare record e primati - "Evermore" aveva venduto oltre un milione di copie a livello globale in una settimana - il debutto in grande stile dell'ultimo disco ha sorpreso anche lei. "Come sono fortunata ad avere voi là fuori capaci di far succedere qualcosa di così incredibile?".

Anche Spotify si è complimentata con l'artista su Twitter: “Prima che scoccasse la mezzanotte, Taylor Swift ha battuto il record di album più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify. Congratulazioni”.