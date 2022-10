Taylor Swift svela il nuovo album Midnights con la sorpresa "Lana Del Rey"

La traccia numero 4, svelata per ultima, è Snow on the Beach, in collaborazione con Lana del Ray.

Durante il suo discorso all'evento Billboard Women In Music 2019, la Swift aveva descritto la cantante di "Video Games" come "una delle mie artiste preferite di questo decennio" e "secondo me la più influente del pop".

Del nuovo album Midnights non si sa molto. La traccia numero 3, “Anti hero” è però una delle canzoni a cui è Taylor Swift èpiù legata: "Non credo di aver approfondito così tanto le mie insicurezze come in questo pezzo", ha detto.

L'artista ha descritto l'album, che uscirà il 21 ottobre, come “una raccolta di musica scritta nel cuore della notte, un viaggio attraverso incubi e sogni d'oro. La terra sotto ai piedi e i demoni che affrontiamo”.

Ecco la tracklist:

1. “Lavender Haze”

2. “Maroon”

3. “Anti-Hero"

4. “Snow on the Beach” (featuring Lana Del Rey)

5. “You’re on Your Own, Kid”

6. “Midnight Rain”

7. “Question…?”

8. “Vigilante Shit”

9. “Bejeweled”

10. “Labyrinth”

11. “Karma”

12. “Sweet Nothing

13. “Mastermind”