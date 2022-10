Atp di Napoli, campi in pessime condizioni: partenza rinviata

Gli incontri di qualificazione previsti per questa mattina dalle ore 11 al Tennis Club Napoli per il torneo Atp 250 Tennis Napoli Cup sono stati rinviati di ora in ora per le condizioni dei campi in cemento, realizzati appositamente per il torneo (i campi del Circolo partenopeo che ospita la competizione sono in terra rossa).



"Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi dall'azienda Mapei, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti all'organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi e domani, sabato e domenica, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell'agibilità dei campi", fa sapere il Tennis Club Napoli.



"Per tale motivo - prosegue la nota - gli incontri di qualificazione non avranno luogo nella sede prevista. Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale. I biglietti venduti per le giornate di oggi e domani potranno essere rimborsati o riprogrammati per la giornata di lunedì, a scelta del cliente, per la sessione diurna o serale"