Lorenzo Musetti parte forte nel primo set che si aggiudica per 7-5 al tie-break, al termine di una combattutissima prima frazione di gioco, punto su punto con Berrettini che, sebbene in condizioni fisiche non perfette, sul 6 pari riesce ad annullare due set-point ma poi deve arrendersi al toscano.

Il campione toscano vince il secondo set per 6-2 e porta a casa il torneo