Nadal a Parigi, sogna una vittoria per tornare in testa alla classifica

Rafael Nadal torna a giocare dopo il grande evento di saluto a Federer . E torna a giocare all’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy per sperare di piazzarsi sulla vetta della classifica mondiale al posto di Carlos Alcazar. È già nella capitale francese ad allenarsi da alcuni giorni. Il sorpasso in cima alla classifica potrebbe accadere se Alcazar perdesse prima delle semifinali e Rafa vincesse per la prima volta questo torneo. Al momento la distanza tra i due è di 800 punti e in palio tra Bercy e Finals ce ne sono ben 2500.

E in gioco per il podio mondiale, anche se con meno chances, ci sono anche Tsitsipas e Ruud.

Sono passati due mesi dall’ultima partita ufficiale di Rafa, il quarto di finale dello Us Open contro Tiafoe.

Il 13 novembre proverà per l’undicesima volta a vincere le ATP Finals, che a Torino mettono in palio un bel bottino di punti. Solo in un paio di occasioni la sua distanza da quella coppa si è ridotta a una sola vittoria: nel 2010 (finale persa per 6-1 al terzo contro Federer) e nel 2013 (sconfitta in due set con Djokovic nell’ultimo atto).

In questo 2022 il maiorchino ha disputato solo 43 incontri (perdendone cinque), il suo fisico non ne ha retti di più. Due infortuni muscolari, un problema cronico al piede (che sembra essere stato superato con il trattamento di radiofrequenza a impulsi avuto tra Roland Garros e Wimbledon) e i suoi anni 36 anni, non gli danno molto agio.

Su Instagram, appena arrivato a Parigi, tre giorni fa, ha scritto: “Sono arrivato un po' in anticipo. Molto felice di essere qui!”