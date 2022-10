Finals Coppa Davis: i convocati di Volandri. C'è Berrettini, fuori Sonego

“Sono tutti titolari”: non ha dubbi capitan Filippo Volandri in merito ai convocati che disputeranno le Finals di Coppa Davis. Il tecnico azzurro punta su Matteo Berrettini (si guarda oltre la fascite plantare che ha condizionato il finale di Napoli e che costringe il tennista romano a saltare Vienna), e ancora su Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Nella lista non c'è Lorenzo Sonego, ma Volandri rassicura: “Non c'è perché posso convocare solo cinque giocatori”.

Appuntamento sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, Spagna), dal 22 al 27 novembre.

“A Bologna abbiamo costruito ancora di più un gruppo - rimarca Volandri -. Il nostro percorso è all'inizio, ma stiamo facendo passi da gigante. Ho tante scelte in singolare, un doppio collaudato e altre combinazioni. Tutti - prosegue il capitano - si faranno trovare pronti. Ovvio che questo ti dà delle responsabilità in più, ma è un privilegio: gestire una squadra importante e forte come la nostra, mi rende molto fiducioso, anche - conclude - per l'attaccamento che i ragazzi dimostrano quando vestono la maglia azzurra”.

Il tabellone

Quarti di finale

22 novembre, ore 16 Australia-Olanda

23 novembre, ore 16 Croazia-Spagna

24 novembre, ore 10 Italia-Usa

24 novembre, ore 16 Germania-Canada

Semifinali

25 novembre, ore 16 vincente Australia-Olanda-vincente Croazia-Spagna

26 novembre, ore 13 vincente Italia-Usa-vincente Germania-Canada

Finale