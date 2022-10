Tennis: Kyrgios accusato di aggressione, invocherà infermità mentale

La 27enne stella del tennis, Nick Kyrgios, stando ai media australiani, tenta la strada di appellarsi all'infermità mentale per ottenere il rigetto dell'accusa di aggressione mossa contro di lui. La mossa è stata avanzata dal legale del tennista, nel corso di un'udienza davanti al tribunale di Canberra, mentre Kyrgios - la cui presenza in aula non era richiesta, per il carattere tecnico della seduta - si trovava impegnato in un torneo a Tokyo.

Il suo avvocato, Michael Kukulies-Smith, ha chiesto una perizia, affermando che "le problematiche relative alla salute mentale del suo cliente sono note" e che cercherà di ottenere un non luogo a procedere alla prossima udienza.

Kyrgios ha spiegato ai giornalisti che sta "pensando solo a giocare un buon tennis". Il giudice, Glenn Theakston ha aggiornato il caso al 3 febbraio. Gli avvocati del tennista chiederanno l'archiviazione dell'accusa.

Rischia due anni di carcere

L'accusa di "aggressione comune", potenzialmente può portare la pena massima a due anni di carcere, si riferisce ad un incidente avvenuto in realtà molto prima, nel gennaio 2021 (che è stato segnalato alla polizia locale lo scorso dicembre). Si tratta di un incidente - secondo le accuse - che ha coinvolto la sua ex ragazza.