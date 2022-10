Tennis: Berrettini e Musetti volano alle semifinali del torneo Atp 250 di Napoli

Matteo Berrettini, numero 16 del mondo e seconda testa di serie del torneo, ha avuto vita facile superando nei quarti di finale il giapponese Taro Daniel (numero 95 del ranking mondiale) in due set 6-2 6-3.

Appuntamento ora a domani, per il romano che affronterà in semifinale il californiano Mackenzie McDonald (74° nel ranking) che ha avuto la meglio sul cinese Zhang Zhizhen per 4-6 6-3 6-2. Avversario alla sua portata lo statunitense, contro il quale Matteo ha giocato in una sola occasione, nel 2019 sul cemento di Auckland imponendosi in due set.

Approda in scioltezza alle semifinali anche Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara, n.24 ATP e quarta testa di serie, "best ranking" dopo la semifinale di Firenze, nei quarti ha liquidato per 6-3 6-0, in un'ora e 17 minuti di partita, il colombiano Daniel Elahi Galan, n.72 del ranking. Ora lo attende il serbo Miomir Kecmanovic che ha battuto in due set la testa di serie numero uno del torneo, lo spagnolo Pablo Carreño Busta che, nel proseguimento del match sospeso ieri sera per umidità, aveva eliminato Fabio Fognini.