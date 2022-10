La FederTennis cambia nome: ora è la federazione anche del padel

La Federazione Italiana tennis cambia nome. Con il voto di oggi a Firenze (dove la Fit era nata 112 anni fa) dai delegati dell'assemblea straordinaria la Federazione assumerà il nome di Fitp, Federazione italiana tennis e padel. Una scelta che si basa sul presente ed è rivolta verso il futuro: il padel conta oggi in Italia oltre 70.000 tesserati ed è garanzia di espansione per l'organismo guidato da Angelo Binaghi.

Poco peso hanno avuto su questa scelta i segnali che arrivano dai mercati padelistici più importanti (Sudamerica e Spagna) che sembrano indicare l'arrivo del punto di saturazione del fenomeno: meno campi in costruzione e calo del fatturato derivante dal merchandising. Ma che in Italia il padel sia ancora in espansione non c'è dubbio.