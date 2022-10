Alcaraz - Nadal: i gradini più alti del ranking Atp occupati per la prima volta da due spagnoli

E' un ranking Atp targato Spagna quello aggiornato oggi. Ed è un riscontro storico. Per la prima volta infatti le prime posizioni della graduatoria sono appannaggio di due tennisti iberici. Alle spalle di Alcaraz si rivede Rafa Nadal che - sebbene non sia sceso in campo - mette la freccia e sorpassa Casper Ruud.

Sono passati 22 anni dall'ultimo ranking occupato nelle due posizioni di testa da atleti della stessa nazionalità: in quel caso si trattava dei fuoriclasse a stelle e strisce Andre Agassi e Pete Sampras.

Per quanto riguarda il gradino più basso del podio, fatale per il norvegese Ruud la sconfitta nei quarti al Korea Open di Seoul contro Yoshihito Nishioka, nuovo best ranking al numero 41.

Sul fronte Azzurri, Jannik Sinner, sempre primo italiano in classifica, scende di due posizioni e scivola al 12esimo posto. Nuovo “number ten” il polacco Hubert Hurkacz.

Perde una piazza Matteo Berrettini, 16esimo; Lorenzo Musetti, semifinalista a Sofia, fa un balzo di tre posizioni e si attesta al 27esimo posto (best ranking). Cinque passi indietro, cinquantesimo, Lorenzo Sonego; ranking invariato per Fabio Fognini (57°), mentre Marco Cecchinato, vincitore del Challenger di Lisbona, fa un salto di ben 23 posizioni e diventa 114esimo.