L'ex numero 1 del tennis, Simona Halep, sospesa provvisoriamente per doping

“Galeotte” le tracce di Roxadustat, un farmaco che stimola la produzione di globuli rossi utilizzato nel trattamento di pazienti con problemi renali. È risultata dunque positiva per doping l'ex numero uno del tennis mondiale, la romena Simona Halep, 31 anni. L'atleta, oggi numero 9 del ranking, è stata provvisoriamente sospesa come annunciato dall'ITIA, l'Agenzia internazionale per l'integrità del tennis. Il campione della tennista era stato prelevato agli Us Open, a fine agosto.



Immediata la reazione di Halep che sui social ha definito l'esito del test "lo shock più grande della mia vita". "Nel corso della mia carriera - ha scritto la 31enne, vincitrice del Roland-Garros 2018 e di Wimbledon 2019 - l'idea di barare non mi è mai passata per la mente, perché è totalmente contro tutti i valori con cui sono stata cresciuta. Lotterò fino alla fine - ha concluso - per dimostrare che non ho mai preso consapevolmente una sostanza vietata e sono sicura che, prima o poi, la verità verrà fuori".