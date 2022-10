Tensioni tra Truss e Carlo III: la premier ha detto 'no' alla partecipazione del Re alla Cop27

Re Carlo III non si recherà al vertice sul clima Cop27 in programma il mese prossimo in Egitto, dopo che il primo ministro Liz Truss si è "opposta" alla sua partecipazione. Il nuovo monarca britannico, salito al trono alla morte della madre Elisabetta II il mese scorso, aveva intenzione di pronunciare un discorso in occasione dell'incontro che si terrà dal 6 al 18 novembre, secondo quanto riportato dal Sunday Times.

Ma il piano è stato cancellato dopo che Truss si è opposta durante un'udienza con Carlo a Buckingham Palace nei giorni scorsi. La notizia giunge nel mezzo di speculazioni sul fatto che la nuova leader britannica, già sotto tiro per i suoi piani economici che hanno scatenato le turbolenze dei mercati, potrebbe ridimensionare in modo controverso gli impegni del Paese in materia di cambiamenti climatici.

Il suo nuovo gabinetto contiene alcuni ministri che hanno espresso scetticismo sugli obiettivi sui cambiamenti climatici, mentre la stessa Truss è considerata meno entusiasta della politica rispetto al predecessore Boris Johnson. Secondo il Sunday Times, è improbabile che Truss partecipi alla 27esima Conferenza sul clima. Sia Downing Street che Buckingham Palace hanno rifiutato di commentare la notizia, ma il giornale ha affermato che l'episodio "probabilmente alimenterà le tensioni" tra Carlo e Truss.