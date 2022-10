"Terminator" scende in campo con l'Ucraina, Schwarzenegger su Instagram con la Kalush Orchestra

Non è il primo e non sarà l'ultimo, da tempo lo star system di Hollywood è sceso in campo per supportare l'Ucraina, ed oggi è "Terminator", a schierarsi per il paese invaso dalla Russia: "Mi ispirate", così Arnold Schwarzenegger sul suo profilo Instagram - con più di 2 milioni di followers in tutto il mondo - assieme alla Kalush Orchestra, andata in tournée in America.