Arrestato in Puglia italiano neonazista affigliato al gruppo suprematista Usa "The Base"

Le immagini trovate sul suo computer ed in casa sono impressionanti, torna Hitler ed i simboli di un'epoca che sembrava lontana: i messaggi antisemiti, la "supremazia bianca", ma soprattutto il commento della Digos sulle sue finalità: "era pronto al sacrificio estremo e a compiere imprecisate azioni violente". Arrestato all'alba a Bari dalla polizia un giovane, indagato per " arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ". Trovate mazze di ferro, balestre, manifesti inneggianti ad Hitler, ed il collegamento al canale "Sieg Heil", utilizzato per promuovere contenuti antisemiti, misogini, di matrice neonazista. Ed una ipotesi inquietante, il giudice: "Allarmanti collegamenti con attentato di Buffalo (Usa)"

Un "lupo solitario" legato ai suprematisti americani

Secondo la polizia, il giovane si era radicalizzato attraverso il web, entrando direttamente in contatto con il leader dell'organizzazione terroristica americana, agendo in Italia come un “lone wolf” (lupo solitario), pronto al sacrificio estremo “a difesa della razza bianca”, e presentandosi come unico referente del movimento sul territorio nazionale: tanto da indurre gli aspiranti adepti a contattarlo come tale.

"Comandante" di una unità forse di 4 membri

Si era costruito la sua identità informatica come “Comandante della Base”, primo caso in Italia, diffondendo il materiale propagandistico del gruppo rimodulandolo e traducendolo in lingua italiana, ed aveva creato un’entità composta da 3-4 membri secondo i dettami del sodalizio organizzandone l’attività sul web e proponendosi in prima persona per l’esecuzione di azioni violente