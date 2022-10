"The Fabelmans", l'autobiografia di Steven Spielberg alla Festa del Cinema di Roma 2022

The Fabelmans, di Steven Spielberg, già vincitore del Premio del pubblico all’ultimo Toronto Film Festival, sarà presentato in anteprima italiana il 19 ottobre nel programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella Città. Il lavoro ripercorre in modo intenso e personale l’infanzia e l’adolescenza dello stesso Spielberg, dalla scoperta di uno sconvolgente segreto di famiglia al sogno, poi realizzato, di diventare regista. Il film si può considerare un racconto di formazione ed esplora il potere del Cinema come punto di vista per osservare la verità dell'altro e di noi stessi.

La critica statunitense già considera The Fabelmans uno dei titoli di punta nella corsa ai prossimi Oscar.

Scritto da Spielberg insieme al drammaturgo, Premio Pulitzer, Tony Kushner, storico collaboratore del regista, due volte candidato all’Oscar per le sceneggiature dei film “Lincoln” e “Munich”, il film è interpretato dalla quattro volte candidata all'Oscar Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e dal candidato all'Oscar Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar John Williams, la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar.