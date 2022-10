Solitudine e cambio di stile: ecco i nuovi Måneskin con The Loneliest

Fan che commentano da ogni parte del mondo e in tutte le lingue a testimonianza di quanto questa band romana, che si esibiva per strada, si sia ormai ritagliata un ruolo di primo piano sul palcoscenico internazionale: “Bravo!”, “questo brano ha superato le mie aspettative", “adoro questa canzone, forse è la mia preferita”.

Maneskin, Global Citizen Festival, New York

Un post aveva svelato il luogo delle riprese del video: "Villa Tittoni (Desio), location del video The Loneliest". La notizia del soggiorno brianzolo della band - durato tre giorni, dal 27 al 29 settembre - aveva incuriosito i fan sui social.

Pochi giorni prima dell'uscita del singolo la band aveva spoilerato sui propri account social una clip di 35 secondi con un estratto del brano. Le immagini scelte per accompagnare la clip rispecchiano l'atmosfera dark-gothic della canzone.