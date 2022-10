Timori di recessione globale: le borse chiudono in calo, il petrolio torna a scendere

Giornata di ribassi -0,87% per l'indice Ftse Mib di Milano, sebbene sul finale in miglioramento rispetto ai minimi di giornata, era sceso di oltre l'1 e mezzo per cento. Nel resto d'Europa un calo maggiore a Londra, dove oggi la Bank of England è dovuta intervenire per il secondo giorno di fila con un aumento degli acquisti titoli per stabilizzare il mercato finanziario e in particolare quello dei titoli di Stato.

Le notizie sulle previsioni di una frenata dell'economia penalizza i mercati. Oggi il Fondo monetario internazionale ha scritto nel Global Financial Stability Report che «i rischi alla stabilità finanziaria globale sono aumentati». Viene sottolineato che «debolezze finanziarie sono elevate nei settori delle istituzioni finanziarie non bancarie. La liquidità di mercato è deteriorata per molte classi di ass

Il Fondo monetario internazionale ha ridotto le sue previsioni di crescita globale per il prossimo anno al 2,7%, dal 2,9% di luglio e dal 3,8% di gennaio, aggiungendo che vede una probabilità del 25% che la crescita rallenti a meno del 2%.

Gli occhi degli investitori rimangono sulle decisioni delle banche centrali e l'inflazione. Mercoledì saranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed, la banca centrale americana. Il dato più importante sarà giovedì alle 14.30 ora italiana, quello sull'inflazione negli Stati Uniti.

A Piazza Affari i cali maggiori sono stati per Hera (-3,50%), Telecom Italia (-2,98%) e StMicroelectronics: tutto il settore dei microchip nel mondo è in calo dopo i limiti decisi dalle autorità statunitensi all'export dei microprocessori verso la Cina.

Negli Stati Uniti Dow Jones -0,30%, peggio il Nasdaq dei titoli tecnologici, -1,25%.

Sul fronte dell'energia: il gas dopo un rialzo a 163 euro al megawattora attorno alle 16, si avvia alla chiusura a quota 155 euro, stabile rispetto a ieri.

Scende invece il petrolio, per i timori di recessione: il Brent è scambiato a 94,2 dollari al barile, in calo del 2%.

Lo spread Btp/Bund è in calo a 239 punti base, il rendimento del Btp è diminuito di 6 punti base, quello del Bund è salito di 9 punti base.