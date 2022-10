Timori per la recessione, borse e euro in discesa

I mercati temono l’arrivo della recessione, i cui segnali sono stati avvistati e descritti da istituzioni come il Fondo Monetario. Intanto sul fronte delle materie prime rincarano sia il gas naturale, salito oggi a 174 euro al Megawattora, e sia il petrolio Brent, arrivato a 94,50 dollari al barile dopo l’annuncio degli tagli alla produzione del greggio da parte dell’Opec Plus. L’andamento debole di Wall Street nel pomeriggio (Dow Jones – 0,42% e Nasdaq -0,30% alle 17 e 30 ora italiana) ha confermato il quadro ribassista già presente in mattinata in tutta Europa. Al termine della seduta Milano ha ceduto l’1 e 03% con vendite che hanno colpito soprattutto i bancari. Londra è arretrata dello 0,78%, Francoforte e Parigi hanno perso rispettivamente lo 0,37% e lo 0,82%. Sul mercato dei titoli di stato il rendimento del nostro decennale è salito al 4,50%, mentre l’euro si è indebolito e si cambia ora a 0,98 dollari.