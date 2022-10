Torna LineUp! Un viaggio nei nuovi linguaggi del pop e dell’urban

Una rassegna che riunisce alcuni dei nomi femminili più interessanti della nuova scena musicale italiana; curata da Giulia Di Giovanni e Matteo Antonaci, LineUp! è un viaggio musicale nel segno dell’inclusività e della parità di genere con uno sguardo rivolto alle narrazioni e alle nuove identità veicolate dalle sonorità pop e urban. Tre giorni che vedranno protagoniste al Mattatoio di Roma le nuove voci della scena contemporanea, dall’elettronica, al jazz fino all’R’n’B. La seconda edizione va in scena dall’8 al 10 ottobre all’interno di Romaeuropa Festival.



Si parte sabato 8 alle 21 con la cantante e performer italo-marocchina LaHasna, classe 1993 e già artista selezionata da MTV New Generation insieme al producer Salam Carther, impostasi all’attenzione nazionale grazie al suo personalissimo mix di sonorità soul, hip hop e influenze arabe. LaHasna porta sul palco il suo immaginario fatto di ironia, doppi sensi, romanticismo e multiculturalismo. A seguire, alle 22, arrivano le sonorità contaminate di Nava, la cantautrice italo-persiana stanziatasi da diversi anni a Milano dove si è fatta conoscere grazie all’originale mix di suoni su cui si muove, dal pop alla dance culture, da Lana Del Rey all’immaginario ipnotico che guarda per lo più alla scena elettronica.



Producer, songwriter e polistrumentista, figlia di due culture diverse (madre italiana e padre arabo), nata in Tunisia, cresciuta a Napoli e ora di stanza a Parigi, LNDFK sarà live domenica 9 ottobre con Kuni, il suo album d’esordio che ha illuminato il panorama musicale italiano e in cui tiene insieme sonorità jazz, neo-soul e R’n’B in un amalgama originale. Reduce da un fitto calendario di date in Italia e all’estero, LNDFK ha conquistato una posizione di rilievo imponendosi tra le più interessanti uscite discografiche del 2022. Uno stile sofisticato e internazionale nel quale interseca eleganti derive R&B, pop e arrangiamenti d’altri tempi in un equilibrio perfetto di tradizione e sperimentazione, sempre domenica alle 22 LineUp! ospita la cantautrice e producer Joan Thiele, origini metà italiane e metà svizzero-colombiane, cresciuta tra Cartagena e l’Italia, che vanta già importanti collaborazioni con Mace e Venerus. A Romaeuropa presenta Atto III – L’errore, terzo e ultimo capitolo del suo progetto.



Il 10 ottobre nella giornata che precede il coming out day, LineUp! ospita il progetto Eclissi Talk di Pietro Turano, i racconti dell’omonimo ciclo di podcast nato nell’autunno del 2021 e sviluppato da Pietro Turano insieme a Dante Antonelli per Cross Productions (Skam Italia). Attraverso una breve partitura drammaturgica, Turano accende i riflettori su temi LGBTQ+ e accompagna un dibattito alla presenza in sala dei protagonisti del podcast, della scrittrice Michela Murgia e di ospiti del mondo dello spettacolo e della scena musicale italiana. A chiudere LineUp! alle 21 la tappa romana dell’XXL tour di Elasi, cantautrice, compositrice e producer alessandrina che viaggia per mondi reali e immaginari. Formatasi in Italia e all’estero, il suo sound è un’esplosione di suoni senza confini geografici e stilistici, fluidi e variopinti. Nel suo primo EP Campi Elasi sviluppa collaborazioni in remoto con musicisti etnici da tutto il mondo (dal Mali al Brasile, dall’India all’Armenia); il suo ultimo lavoro OASI ELASI è un viaggio tutto da ballare, dalle sonorità ammalianti e cariche di energia della musica world-elettronica a quella corale fino alle sperimentazioni art-pop.