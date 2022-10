Totti e Noemi fanno sul serio e i bookmaker scommettono: un bebè entro un anno

“Un altro matrimonio, no. Ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei pensieri di Totti”. A lanciare il sasso è ancora una volta il pr romano Alex Nuccetelli, che non esclude la possibilità di una nuova paternità per l'ex capitano della Roma, suo grande amico.

Intervistato da Diva e Donna ha detto: “Totti ha scelto una donna già strutturata, che a sua volta ha una famiglia, dei figli, dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata: sarà difficile, ci vorrà tempo”,

Per il momento l'ex calciatore deve occuparsi della separazione, giudiziale, da Ilary Blasy, con cui ha avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

L'ipotesi di una nuova paternità è stata subito presa in considerazione anche da Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, per il quale l'arrivo di un bebè entro l'anno prossimo per il Pupone e Noemi vale 2,80, mentre per il "no" la quota scende a 1,35.

D'altronde lui non ha mai nascosto di amare le famiglie numerose e la nuova relazione ormai è sotto gli occhi di tutti. Si moltiplicano gli avvistamenti della coppia. Ieri, in un noto locale di Roma Nord, Francesco e Noemi facevano colazione, pare, vicino al nuovo attico super lusso preso in affitto in zona, senza disdegnare le richieste di autografi da parte di fan e tifosi.