Notte di follia a Trastevere: picchiato a sangue dal branco, nel video due giovani con cappuccio

La polizia che indaga sul violento pestaggio a un clochard, avvenuto sabato notte in piazza Trilussa a Roma, a Trastevere, sta analizzando le telecamere presenti in zona per cercare di individuare gli autori. L'attenzione degli inquirenti si sta focalizzando in particolare su due giovani, entrambi vestiti con giacca nera e felpa con cappuccio, che nel video postato in alcune chat colpiscono con dei calci l'uomo di 47 anni. Non è escluso che al termine dell'attività di indagine possa essere inviata in procura una informativa su quanto avvenuto.

"Prima gli hanno sputato addosso, poi lo hanno preso a calci" ha raccontato una testimone. "Era da poco passata la mezzanotte. Si era creato un cerchio di persone attorno a questo signore che scherzava e rideva, tanto che ad un certo punto, probabilmente ubriaco, si è messo a fare le flessioni. Qualcuno gli ha anche offerto da bere. Poi il cerchio si è stretto e alcuni ragazzi hanno cominciato a sputargli addosso. Lui, indispettito, è rimasto seduto senza reagire, mentre quattro-cinque di loro hanno cominciato a prenderlo a calci in faccia".

A fermare la violenza, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un altro ragazzo, che nel video indossa una felpa bianca. "Era un loro conoscente, era con loro - spiega il testimone -. Di sicuro erano tutti minorenni, tra i 16 e i 18 anni. Quando ha visto i calci si è scagliato contro gli amici e si è scatenata una maxirissa nella piazza che a quell'ora era pienissima. Io con i miei amici abbiamo poi deciso di andar via, perché quella sera a Trastevere tirava una brutta aria. Da un po' di tempo abbiamo tutti questa sensazione, non siamo tranquilli".

Una convivenza sempre più difficile tra i senzatetto e i trasteverini nel quartiere simbolo della Roma antica ma anche, da qualche anno, della movida capitolina.

Il video choc è stato pubblicato da Repubblica online. Un gruppo di ragazzi circonda un uomo di mezza età seminudo a terra, con la camicia strappata sul petto. Due di loro prendono la rincorsa e gli sferrano il primo e il secondo calcio in faccia, mentre lui inerme non riesce neanche a reagire. Nel video, si vede il gruppo che incita gli amici a picchiare ancora e solo dalla voce di qualche ragazza si sente un "fermatevi, oh".

L'uomo è stato poi soccorso in strada dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo in ospedale.