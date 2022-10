Un 70enne muore schiacciato dal trattore a Caserta. Un altro, ferito in officina a Viterbo, è grave

La catena degli incidenti mortali sul lavoro non si ferma. Un uomo di 70 anni è deceduto schiacciato dal suo trattore a Maddaloni (Caserta).

L'infortunio è accaduto mentre era al lavoro in un campo agricolo. Sul posto si è subito recata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta assieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I caschi rossi hanno liberato la salma, su disposizione del magistrato competente, per affidarla alla ditta funebre.

Sempre a causa di un trattore un altro 70enne è rimasto ferito gravemente dopo un incidente avvenuto all'esterno di una officina meccanica per mezzi pesanti che si trova a Vejano, nel Viterbese.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è finito con la gamba destra incastrata tra il cingolo e una pedana d'acciaio di un trattore cingolato di grosse dimensioni. L'officina sarebbe di proprietà dello stesso ferito. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare l'uomo e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. Il 70enne è stato trasportato in eliambulanza nella Capitale. Le sue condizioni sono gravi.