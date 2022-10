Travel blogger arrestata in Iran. Alessia Piperno sui social parla del problema del visto

È stata arrestata mentre festeggiava il suo compleanno, il 28 settembre. A rivelarlo è il papà, Alberto, il quale ha spiegato che proprio da quel giorno non ha avuto più tracce della figlia fino alla telefonata dal carcere avvenuta quattro giorni dopo l’arresto. «Mi hanno arrestato – ha detto ai suoi genitori – sono in un carcere di Teheran. Vi prego aiutatemi». Il padre, titolare di una libreria nel quartiere Tuscolano di Roma, ha ricevuto diversi attestati di solidarietà per la vicenda. Il viaggio in Iran di Alessia Piperno era uno dei tanti che la ragazza continuava a fare ormai da sette anni, da quando aveva deciso di diventare una travel blogger con un buon seguito sui social.



L'ambasciata d'Italia in Iran sta verificando le motivazioni

L'Ambasciata d'Italia a Teheran, in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda dell'arresto di Alessia Piperno avvenuto il 28 settembre scorso da parte delle forze di polizia iraniane. Mentre la Rappresentanza sta effettuando le opportune verifiche per far luce sulle motivazioni, i genitori sono stati ricevuti ieri alla Farnesina dal Direttore Generale Italiani all'Estero, Luigi Maria Vignali. È stata ribadita l'attenzione con cui il Ministero segue la vicenda e assicurata ogni necessaria assistenza consolare nell'auspicio che si faccia rapidamente luce su quanto accaduto e che si risolva il caso.

Alessia non è la sola ad essere stata arrestata per questo insieme all’ambasciata italiana si stanno muovendo anche le ambasciate tedesca, francese, olandese, polacca e svedese. Le motivazioni dell’arresto non sono note ma come evidenzia il Corriere da una nota del ministero dell’Informazione iraniana del 30 settembre, si evince uno dei possibili motivi: la polizia parla degli stranieri arrestati e riferisce il provvedimento di fermo alle proteste in corso da settimane nel Paese.



Il giallo del visto

Su Instagram la giovane travel blogger parla di un viaggio pieno di fascino ma allo stesso tempo complicato e spiega anche delle difficoltà con il visto. Nei video parla dell'attesa del visto per il Pakistan che non è ancora arrivato. A Teheran non sembrano volerle concedere altro tempo. Nelle immagini successive la si vede vicina al parcheggio dei bus, da dove vorrebbe partire per Islamabad. «Ma non ci sono bus perché c’è una festa religiosa in Iraq e tutte le corse sono state destinate a quella celebrazione». Fa tre chilometri a piedi da sola per raggiungere un bus, si ritrova senza visto e per strada. Finché non le si avvicina una persona che le offre un aiuto per ottenere un prolungamento del soggiorno. «Ci vediamo domattina e risolviamo il problema». Nel video successivo Alessia indossa un velo nero sul capo e sorridente annuncia di aver ottenuto altri trenta giorni di visto.