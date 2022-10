Treviso, maxi rissa tra bande rivali: un morto e diversi feriti

E' stata una nottata di violenza a Treviso. Una notte in cui è un uomo originario del Kosovo è morto per le ferite riportate in una maxi rissa avvenuta nel quartiere Fiera.

Oltre alla vittima, 45 anni, colpita da pugni, calci e diversi colpi di arma da taglio, altri nove feriti sono stati portati in ospedale e tre di loro sono gravi.

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di uno scontro tra bande rivali composte da etnie provenienti da diverse zone dell'area balcanica.

La rissa, che ha coinvolto circa una ventina di uomini, potrebbe essere stata premeditata: alcuni testimoni, infatti, avrebbero visto giungere sul posto un furgone dal quale è sceso un gruppo di persone che si sono poi uniti alle violenze. Altre sarebbero arrivate a piedi. Secondo le testimonianze all'arrivo della polizia altri ancora sarebbero fuggiti lungo l'argine del fiume Sile.

Da una prima analisi si tratterebbe quindi di una resa di conti. Sul luogo sono stata poi rinvenute mazze insanguinate e il fodero di un coltello da sub.

Il sindaco della città, Mario Conte, ha chiesto un vertice urgente con Prefetto e Questore