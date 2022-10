Trump chiede l'intervento della Corte Suprema sulle indagini sui documenti segreti sequestrati

L'ex presidente Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di intervenire nella disputa riguardante i documenti sequestrati dall'Fbi nel resort di Mar-a-Lago, in Florida. E' quanto risulta dall'istanza d'urgenza presentata dai legali dell'ex presidente, che contestano la possibilità che il dipartimento di Giustizia porti avanti l'analisi di documenti considerati segreti.

Il team di Trump ha chiesto ai giudici di ribaltare una sentenza del tribunale di grado inferiore e consentire a un arbitro indipendente, di rivedere i circa 100 documenti classificati top secret che erano tra gli 11.000 documenti sequestrati dagli agenti dell'FBI al Mar- a-Lago a Palm Beach l'8 agosto.

Si tratta di un argomento eminentemente tecnico, nell'ambito dell'intricata vicenda giudiziaria, che faciliterebbe però Trump nel sostenere che i documenti non dovrebbero essere ora in possesso dell'Fbi perché soggetti al privilegio esecutivo o per altre ragioni. Il ‘privilegio esecutivo’ è la facoltà del presidente di non rivelare informazioni, richieste da un altro potere, per esigenze di sicurezza nazionale o per tutelare il principio di confidenzialità nei rapporti interni all'Amministrazione.

Il dipartimento di Giustizia Usa ha avviato un'indagine per determinare se l'ex presidente oi suoi consiglieri abbiano gestito male i documenti classificati come segreti sulla sicurezza nazionale o nascosto o distrutto documenti governativi. Nella sentenza del mese scorso, la giuria - due giudici nominati da Trump e uno dal presidente Barack Obama - ha respinto l'argomento di Trump secondo cui i documenti riservati sequestrati l'8 agosto potrebbero essere di sua proprietà, piuttosto che del governo.

La Corte d'appello basata ad Atlanta ha anche bloccato un precedente ordine del giudice distrettuale degli Stati Uniti Aileen M. Cannon che prevedeva che un revisore speciale esaminasse i documenti per vedere se dovevano essere protetti dagli investigatori a causa del privilegio esecutivo avocato da Trump. Come parte della decisione la Corte ha consentito alle indagini penali di utilizzare i documenti sequestrati, cosa che Cannon aveva precedentemente vietato.

La richiesta di Trump mira solo a ribaltare la sentenza della corte d'appello sull'accesso ai documenti da parte del revisore speciale, non la parte della decisione riguardante l'indagine.