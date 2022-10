Trump torna ad attaccare la Cina: "Ha usato il covid come vendetta per i dazi"

Quasi due ore di monologo per l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a Warren in Michigan. L'intervento di Warren è l'ultima di una serie di apparizioni fatte da Trump per sostenere i candidati del partito GOP, “Grand Old Party”, come è chiamato amichevolmente dai sostenitori, il partito Repubblicano, molti dei quali si stanno candidando per cariche a livello statale nelle elezioni di midterm.

Nel suo discorso ha toccato molti dei temi cari alla sua politica: "Dobbiamo continuare a combattere perché abbiamo una missione: riportare l'America alla sua grandezza. Stiamo vivendo un momento di grande precarietà". ha detto Trump, parlando a Warren. "Io vorrei vedere Joe Biden fare un grande lavoro ma il nostro Paese sta andando al diavolo e lo sta facendo molto velocemente. Guardate quando costa il gas. Ora vogliono tenerlo basso prima delle elezioni. Con me presidente eravamo autonomi sul piano energetico, eravamo i più grandi produttori al mondo, più di Arabia Saudita e Russia messi insieme".

"Ho corso due volte e vinto due volte e la seconda volta ho preso milioni di voti in più rispetto alla prima volta, come mai nessun presidente in carica. E ora dobbiamo farlo di nuovo", ha poi aggiunto Trump, parlando a centinaia di supporter riuniti nell’impianto sportivo. I sostenitori hanno dimostrato il loro entusiasmo con urla e fischi di approvazione, al grido di "Usa! Usa! Usa!".

Donald Trump ha sostenuto poi il divieto d'aborto, con le sole eccezioni nei casi di "stupro e incesto". "Mentre i radicali di sinistra - ha aggiunto - sono per uccidere il bambino anche dopo la nascita".

Ha sostenuto che ai poliziotti andrebbe lasciata mano libera con i criminali, e senza porre limiti. "Lasciateli soli con i criminali - ha detto - lasciate che facciano il loro lavoro". Anche in questo caso il pubblico ha accolto le proposte di Trump con cori d’assenso

Donald Trump ha poi invocato la pena di morte per i trafficanti di droga. "Se ci fosse una significativa pena di morte - ha detto durante il comizio elettorale - il crimine nel nostro Paese andrebbe giù dall'80 all'85 per cento in un giorno". "Io - ha aggiunto - credo davvero che deve far parte della nostra piattaforma".

Trump ha infine accusato indirettamente la Cina di aver "infettato" gli Stati Uniti con il Covid come forma di rappresaglia per i dazi imposti dagli americani ai prodotti cinesi. "Noi - ha detto - abbiamo preso centinaia di miliardi di dollari alla Cina in tasse e tariffe. E a loro non sono piaciute per niente. Molte persone si chiedono perché sia arrivato il Covid".