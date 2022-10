Trump: negoziati per evitare una terza guerra mondiale

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato tutte le parti in conflitto in Ucraina a sedersi al tavolo dei negoziati per evitare "una terza guerra mondiale". "Dobbiamo chiedere negoziati immediati per una fine pacifica della guerra o arriveremo a una terza guerra mondiale e non rimarrà nulla del nostro pianeta, perché persone stupide non capiscono il potere nucleare", ha detto Trump parlando a un evento di suoi sostenitori in Nevada.