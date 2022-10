Truss ancora nella bufera dopo arrivo di Jeremy Hunt. Labour: "Andare al voto"

Clima incandescente a Dowing Street sulle prime mosse dei conservatori al governo. La miccia: il dietrofront di Liz Truss sulla manovra fiscale, seguite alle dimissioni "richieste" del ministro dell'economia e delle finanze Kwasi Kwarteng. Il provvedimento economico - poi ritirato - è al centro delle polemiche da giorni nel Regno Unito poiché era stato pensato dal gabinetto di Truss con dei tagli alle tasse per i più ricchi per rilanciare l'economia britannica ma ha portato tensioni sulla sterlina ed i titoli di Stato inglesi.

Il suo successore, Jeremy Hunt, incontrerà la premier Liz Truss domani. Prima però, vedrà i funzionari del Tesoro. "Ci sono stati degli errori. È stato un errore chiedere decisioni difficili per tagliare le tasse ai più ricchi. È stato un errore fare queste previsioni senza confrontarsi con la fiducia dei cittadini. Il primo ministro lo ha riconosciuto ed io sono qui anche per questo", ha detto Hunt in un'intervista televisiva, dopo la revoca del taglio delle tasse alle imprese del valore di 18 miliardi di sterline, annuncio che però viene accolto bene dagli investitori: la sterlina riduce le perdite. Era stata la stessa Liz Truss ad ammettere, per prima in tv, i suoi errori e non era andata bene neanche l'ultima visita con re Carlo III.

E, però, dice il nuovo nuovo cancelliere dello Scacchiere, "Voglio fare la cosa giusta per il popolo britannico", anche se "abbiamo davanti alcune decisioni molto difficili". "Le ultime settimane sono state molto dure, ma il contesto ovviamente è frutto dell'uscita da una pandemia e di una crisi del costo della vita. E ciò che la gente vuole ora è stabilità", ha sottolineato Hunt.

Il paese "vuole stabilità" e un "Partito conservatore unito dietro il suo leader", ha detto smentendo le voci di un complotto dei Tories per rimuovere Liz Truss, anche se precisa di non aver votato per Truss nella corsa per la leadership del partito, ma di volerla appoggiare ora "perché concordo con i suoi piani di fondo per questo paese, che prevedono di riportarci alla crescita in modo da poter gestire tutto ciò che vogliamo far funzionare con successo" come i servizi pubblici.