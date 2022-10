Turchia. Esplosione in una miniera di carbone: almeno 25 i morti, decine i minatori intrappolati

Gli incidenti sul lavoro sono frequenti in Turchia. Il forte sviluppo economico dell'ultimo decennio è andato spesso a scapito delle norme di sicurezza, soprattutto nel settore edile e minerario. Nel peggior disastro minerario della Paese, un totale di 301 persone sono morte nel 2014 in un incendio all'interno di una miniera di carbone nella città di Soma, nella Turchia occidentale.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato di aver annullato ha annullato una visita programmata nella città sudorientale di Diyarbakir per visitare il luogo dell'incidente. "Il nostro desiderio è che la perdita di vite umane non sia maggiore e che i nostri minatori possano essere tratti in salvi ", ha twittato.