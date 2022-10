Ucciso a Volla, Napoli, un ventiduenne vicino al clan De Luca Bossa

Un giovane di 22 anni, Alessio Bossis è stato ucciso a Volla (Napoli).

La vittima era già nota alle forze dell'ordine. Il 22enne si trovava nel parcheggio del centro commerciale che, al momento dell'agguato, era abbastanza affollato ma non risultano altre persone coinvolte. Secondo i carabinieri che stanno indagando, sono almeno sette i colpi di pistola esplosi che hanno raggiunto il giovane in varie parti del corpo.Il ventiduenne sarebbe legato al clan De Luca Bossa.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

Alessio Bossis è uno dei due giovani condannati (l'altro è Carmine Pecoraro) per la “stesa” in piazza Trieste e Trento nel marzo 2019 e dall’8 agosto era sottoposto a sorveglianza speciale. La stesa o meglio la sparatoria, che aveva suscitato l’indignazione popolare per come si era sviluppata e per i danni che aveva causato, era nata per un futile motivo: un litigio avvenuto giorni prima in discoteca tra gruppi di Ponticelli vicini ai clan Minichini e De Luca Bossa e affiliati alla cosca Mariano dei Quartieri Spagnoli nel quale aveva avuto la peggio proprio Alessio Bossis

Nella vendetta avrebbe svolto un ruolo anche una ragazza minorenne, fidanzata del 22nne ucciso a Volla, che dal PM Nicola Ciccarelli era stata definita “ una pasionaria criminale in erba”.