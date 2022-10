Ucciso un palestinese in Cisgiordania. Era responsabile della morte di una soldatessa israeliana

Un palestinese è stato ucciso dopo che aveva aperto il fuoco contro alcune guardie di sicurezza israeliane all'ingresso della colonia di Ma'ale Adumim, in Cisgiordania. Leggermente ferito un agente.

Il giovane ucciso nello scontro è Udai Tamimi, il 22enne che lo scorso 8 ottobre aveva ucciso la giovane soldatessa Noa Lazar. Lo riferiscono le autorità israeliane, citate dalla stampa locale. La 18enne era stata colpita mentre era di guardia al posto di blocco di Shuafat, a Gerusalemme Est. Tamini era ricercato da giorni. La polizia sospettava che si fosse nascosto nel campo profughi di Shuafat.

Il premier israeliano Yair Lapid ha elogiato le forze di sicurezza per "l'eliminazione" di Tamimi. "Non ci fermeremo finché non avremo messo le mani su ogni terrorista che ha fatto del male ai cittadini israeliani e ai soldati dell'Idf - ha assicurato il capo di governo - Agiremo duramente e senza esitazione contro il terrorismo".

Nelle ultime settimane ci sono stati diversi attacchi simili a checkpoint all'ingresso di città o insediamenti in Cisgiordania. E' il caso dell'uccisione del sergente Ido Baruch, colpito a morte da un auto vicino alla colonia di Shavei Shomron nel nord della Cisgiordania. L'attentatore non è ancora stato catturato.