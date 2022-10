Ucraina, arriva la app che trova le mine. Il Governo: "Può salvarti la vita"

Un territorio vastissimo dove via via che "l'onda rossa" si ritira - sotto i colpi della controffensiva ucraina - rimangono sotterrate decine di migliaia di mine lasciate dai russi. Un rischio enorme specie per i bambini: governo e organizzazioni internazionali (Unicef in testa) diffondono video tutorial su come evitare i pericoli indirizzati ai più piccoli. Ma arriva anche una applicazione per smartphone che avverte della "minaccia quando ci si avvicina ad aree pericolose", mappando il territorio in cui ci si trova in quel momento, indicando dove sono state seppellite le mine.