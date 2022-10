Ucraina. Cina a Usa, finché c'è speranza perseguire negoziato

La Cina invita nuovamente alla moderazione e a "intensificare gli sforzi diplomatici per evitare che la situazione si aggravi ulteriormente o addirittura sfugga al controllo" in Ucraina. "Finché c'e' un barlume di speranza, la porta ai negoziati non può essere chiusa", ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Finché c'è un 1% di possibilità, devono essere compiuti sforzi al 100% per la pace", ha poi aggiunto il ministro degli Esteri cinese, citato in una nota della diplomazia di Pechino.