Ucraina, il Papa: Dio ci porti sulla strada di una pace duratura

"Non dimentichiamo di pregare, di continuare con la preghiera per la martoriata Ucraina. Il Signore protegga quella gente e ci porti tutti sulla strada di una pace duratura". Lo ha detto il Papa all'udienza generale. Ieri era emersa una disponibilità di Mosca ad accettare la mediazione del Pontefice per un dialogo di pace, mediazione sollecitata dal presidente francese Emmanuel Macron.

Parolin: la guerra non è mai una soluzione, solo distruzione

“Mosca? Se c'è una piccola apertura ne approfitteremo” ha detto oggi il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, interpellato dai giornalisti a margine di un evento promosso da Avsi.

"Cosa deve ancora succedere, quanto sangue deve ancora scorrere prima di capire che la guerra non è mai una soluzione, ma solo distruzione? In un'epoca in cui si arriva a minacciare anche la distruzione totale con una guerra nucleare, è urgente riproporre un cammino capace di portare alla pace attraverso lo sviluppo umano e che possieda carattere morale e pieno rispetto della persona, e presti attenzione al grido della terra e dei poveri". Lo ha detto Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto all'evento Avsi 'Beyond development, the future we want'.