Ucraina, l'Unione europea lancia piattaforma per l'impiego per i rifugiati: "integrare gli sfollati"

E' una iniziativa della Commissione Europa, che lancia il portale oggi. Si tratta di un progetto pilota , che vuole facilitare i job seekers che sono - a milioni - fuggiti dalla guerra in Ucraina. Ad annunciarlo, i commissari Ue per gli Affari interni e per il Lavoro, Ylva Johansson e Nicolas Schmit . Il database - che sarà affiancato dal sostegno della rete Eures di cooperazione dei servizi pubblici per l'impiego - raccoglierà i dati delle aziende in cerca di personale e dei rifugiati in cerca di impiego.

La piattaforma si chiama " EU Talent Pool Pilot ", ed è disponibile online in inglese, ucraino e russo: "Ci auguriamo che il progetto pilota che stiamo lanciando oggi accelererà il processo di ingresso nel mondo del lavoro in Ue, come accaduto qui in Belgio - così nella conferenza di presentazione dell'iniziativa, il commissario Ue per il Lavoro, Nicolas Schmit - cinque Stati membri hanno già aderito, inclusa la Polonia : dove è arrivato il maggior numero di rifugiati".

"370mila ucraini con un lavoro"

Sulla base dei dati parziali disponibili, il commissario ha riferito che "il numero di persone" ucraine "sotto protezione temporanea che entrano nel mercato del lavoro è in progressivo aumento". Secondo Schmit da "un'indagine sugli Stati membri condotta durante l'estate", sarebbero infatti oltre 370mila le persone che sono state registrate come occupate, in 15 Paesi membri, mentre - dati da Eurostat di agosto - "250mila persone sono state ufficialmente registrate come in cerca di lavoro in 18 Stati membri".

"E' dovere di tutti noi fornire quanto più supporto possibile. Sappiamo per esperienza che imparare la lingua e trovare un lavoro è il modo migliore per integrarsi in un nuovo Paese", ha concluso il commissario.