Ucraina: Onu al voto, è test sull'isolamento internazionale della Russia

L'Assemblea Generale dell'Onu si è riunita in una sessione speciale, a New York, alle 15.00 locali (le 21.00 italiane) di ieri, 11 ottobre, per discutere del recente tentativo della Russia di annettere quattro regioni dell'Ucraina. Il voto sulla bozza di risoluzione sponsorizzata da Usa e Ue è un test sull'isolamento internazionale di Mosca, rilevano fonti diplomatiche.

Per il via libera della risoluzione serve la maggioranza dei due terzi dei paesi presenti (le astensioni non contano) e per capire se l'isolamento internazionale della Russia stia crescendo: gli occhi sono puntati su India e Cina, e sul gruppo africano.

La plenaria fa seguito al veto posto da Mosca a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per condannare l'annessione e coincide con la giornata in cui Mosca ha fatto cadere una pioggia di missili su varie città ucraine per rispondere all'attacco al ponte di collegamento con la Crimea. Con la risoluzione, che comunque non dovrebbe essere votata prima di mercoledì, il mondo occidentale punta a dimostrare che la Russia del presidente Vladimir Putin è isolata sulla scena internazionale.

La riunione dell'Assemblea Generale è iniziata con una votazione procedurale su una misura che la Russia ha richiesto, proponendo all'Assemblea di esprimersi a scrutinio segreto e non tramite votazione palese. La richiesta è stata bocciata con 107 voti contrari, 13 favorevoli e 39 astensioni. Si procede quindi con il dibattito.

L'ambasciatore russo, Vassily Nebenzia, in una lettera agli stati membri ha definito il passaggio all'Assemblea "chiaramente politicizzato e provocatorio". "La Nato escogita da tempo piani per sconfiggere o indebolire la Russia e ha scelto l'Ucraina per questo scopo" ha detto.

La bozza finale del documento condanna le annessioni "illegali" delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia dopo i "cosiddetti referendum" e sottolinea che tali azioni "non hanno validità ai sensi del diritto internazionale". Si legge: "La Carta delle Nazioni Unite è chiara: qualsiasi annessione del territorio di uno stato da parte di un altro stato risultante dalla minaccia o dall'uso della forza è una violazione dei principi della Carta e del diritto internazionale". Riafferma poi l'impegno degli stati per la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, oltre a condannare chiaramente i "cosiddetti referendum illegali" e la "tentata annessione illegale" della Russia, non valida ai sensi del diritto internazionale.