Podolyak twitta in italiano: "Berlusconi sotto effetto della vodka russa, Meloni difende i principi"

Non usa giri di parole Mykhailo Podolyak, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Come succede spesso per lanciare un messaggio si affida a Twitter, ma questa volta lo fa scrivendo in italiano: “Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l’effetto della vodka russa in compagnia di ‘cinque amici di Putin’ in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada”.