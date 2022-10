Ucraina: scambiati 218 prigionieri con Mosca tra cui 108 donne, lacrime e commozione

Alcune non vedevano i mariti ed i figli da due anni, erano in prigione da due anni, da quando nel 2019 erano state arrestate dalle autorità filorusse nei territori ora occupati dai russi nel Donetsk e nel Lugansk. Impossibile trattenere l'emozione quando sono arrivate, la notte, sul pullmann.

Ad annunciarlo per primo da fonte ucraina, il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak: "E' stato effettuato un altro scambio di prigionieri su larga scala. Particolarmente emozionante e davvero speciale: abbiamo liberato 108 donne dalla prigionia. Madri e figlie erano in prigione e i loro parenti le stavano aspettando", il commento di Yermak. Tra loro, combattenti del lungo assedio nell'acciaieria di Mariupol.

Il video della resa degli ultimi difensori dell'Azovstal.

Secondo fonte filorussa, in cambio sono stati liberati 80 marinai civili “tenuti in ostaggio”, e 30 militari che combattevano nella “Repubblica del Donetsk, della Repubblica Popolare di Lugansk e di altre regioni della Federazione Russa”, così il capo della sedicente Repubblica del Donetsk - non riconosciuta dalla comunità internazionale - Denis Pushilin.