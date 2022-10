Ucraina, Sequi all'ambasciatore russo: "L'Italia non riconosce i referendum farsa"

"Ho espresso la più ferma condanna dell'Italia per i referendum farsa" condotti dalla Russia "per annettere" territori dell'Ucraina. Referendum di cui l'Italia "non riconosce e non riconoscerà l'esito". Lo ha detto il segretario generale del ministero degli Esteri, Ettore Francesco Sequi, all'ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, convocato alla Farnesina.

"Ho esortato le autorità russe a revocare questi atti illeciti (i referendum) e a ritirare le forze russe dal territorio ucraino senza condizioni, completamente e immediatamente", ha detto Sequi in un punto stampa dopo il colloquio con Razov, precisando che l'Italia "sarà pienamente allineata con i paesi partner nel valutare nuove misure restrittive" contro la Russia "come pacifico strumento di pressione per porre fine a questa guerra di aggressione".

"L'Ucraina - ha aggiunto - ha il diritto di liberare i territori occupati all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. E noi continueremo a fornire un forte sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario".

Sequi ha spiegato di aver convocato l'ambasciatore nel quadro di "un'azione coordinata con altri partner Ue" per mandare a Mosca "un segnale comune, fermo e inequivocabile".