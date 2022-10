Ue: nuove sanzioni. Von der Leyen: "Pronti a discutere price cap temporaneo sul gas"

Intervenendo al Parlamento europeo, riunito nella sede di Strasburgo nella plenaria sull'"Escalation della guerra russa contro l'Ucraina", la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha concentrato quasi tutto il suo discorso sul problema energetico.

“Accolgo con favore l'accordo raggiunto oggi dagli Stati membri sull'ottavo pacchetto di sanzioni. Ci siamo mossi in modo rapido e deciso. Non accetteremo mai i falsi referendum di Putin né alcun tipo di annessione in Ucraina. Siamo determinati a continuare a far pagare il Cremlino”. Questa la reazione della presidente della Commissione europea su Twitter in merito all'accordo raggiunto in seno ai Ventisette sull'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Durante la plenaria ha sottolineato l'importanza dell'affrontare insieme con unità e solidarietà le sfide derivanti dall’attacco russo. "Dall'ultima volta che ci siamo incontrati per discutere dello Stato della nostra Unione, il Cremlino ha intensificato la sua aggressione a un nuovo livello. Putin ha lanciato la prima mobilitazione russa dalla Seconda guerra mondiale, trattando centinaia di migliaia di giovani russi come carne da cannone". Ha dichiarato la presidente della Commissione europea nel suo intervento.

Putin "usa falsi referendum nel tentativo illegale di modificare i confini internazionali con la forza. E da mesi usa l'energia come arma. La guerra russa provoca difficoltà economiche e sociali. Rappresenta un pesante fardello per i nostri cittadini e per l'economia nel nostro mercato unico", ha aggiunto. "L'aumento dei costi energetici, in particolare, sta comportando una riduzione del potere d'acquisto per i cittadini e una perdita di competitività per le imprese", ha evidenziato von der Leyen.

Negli ultimi sette mesi, insieme ai nostri Stati membri, abbiamo già compiuto passi importanti. Abbiamo diminuito il nostro consumo di gas di circa il 10%. Le forniture di gas russo sono diminuite dal 41% fino ad arrivare al 7,5% del gas dei gasdotti".

"Intensificheremo i nostri negoziati con partner fidati, ad esempio con la Norvegia, per smorzare il prezzo che paghiamo per le importazioni di gas".