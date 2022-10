UEFA Women's Champions League, Zurich - Juventus 0-2

Dopo essere passate in vantaggio al 71’ con Cernoia le piemontesi raddoppiano con Bonansea all'85’. Successo meritato per le ragazze di Joe Montemurro che hanno dominato la partita.

La Juventus parte in modo convincente, cercando di attaccare fin dall'inizio; lo Zurigo si difende bene, provando a colpire in contropiede. Due occasioni per le italiane nei primi 10 minuti, le svizzere pericolose soltanto all'11’ con Vetterlein.

Al termine del primo tempo squadre in parità con una supremazia delle Juventine nel possesso di gioco: 61% contro il 39% delle svizzere.

Gran lavoro in pressing delle bianconere che però stentano a trovare la conclusione. Occasione per le italiane al 49’ con Junge di testa, parato in calcio d’angolo dalla numero uno dello Zurigo, Romero.

Al 71’ la Juve passa in vantaggio: ottimo il cross di Caruso dalla destra, lo Zurigo non prende palla e alla fine Cernoia riesce a infilare un tiro sotto le gambe di Romero.

Dopo un breve tentativo di reazione da parte dello Zurigo torna il pressing bianconero e all’85’ arriva il meritato raddoppio: Bonansea infila la porta di Romero.

Il triplice fischio della arbitra Acevedo manda le squadre negli spogliatoi. Possesso palla: 65% in favore delle bianconere.